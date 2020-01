William en Harry hekelen beledigend artikel: ‘Meghan is niet weggepest’

De krant berichtte vandaag op basis van een anonieme bron dat de houding van William, met name tegenover zijn schoonzus, min of meer de reden is dat Harry en Meghan zich terug willen trekken. Volgens de broers is het verhaal meerdere keren ontkracht en is het desondanks toch gepubliceerd.



,,Voor broers die ervoor pleiten om problemen met geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken, is het gebruik van dit soort bewoordingen zeer beledigend en mogelijk schadelijk", staat in de verklaring van de kantoren van William en Harry.



Het statement komt op de dag dat de koninklijke familie bij elkaar komt op het landgoed Sandringham om over de toekomstige rol van Harry en Meghan te praten. De Sussexes gaven vorige week aan naar een andere rol te zoeken.