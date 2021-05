William en Harry reageren op bedrog BBC: ‘Het droeg bij aan de angst en paranoia van Diana’

De zonen van de in 1997 overleden Diana laten van zich horen in twee verschillende verklaringen. De 38-jarige William zegt in een door Kensington Palace gedeelde videoboodschap dat het bedrog van de BBC bij heeft gedragen aan de gevoelens van angst en paranoia bij zijn moeder en dat het het huwelijk van zijn ouders verder verslechterde. ,,Het stemt me onbeschrijfelijk verdrietig om te weten dat de mislukkingen van de BBC aanzienlijk hebben bijgedragen aan haar angst, paranoia en isolement die ik me herinner van die laatste jaren bij haar.

De oudste zoon van Diana en Charles beweert verder dat ‘de bedrieglijke manier waarop het interview werd verkregen, een substantiële invloed had op wat mijn moeder tijdens het gesprek zei'. De hertog van Cambridge stelt dat zijn moeder had kunnen hebben geweten dat ze was voorgelogen als de BBC de eerste zorgen die in 1995 - twee jaar voor Diana's dood - over de voorbereidingen van het betreffende interview werden geuit, naar behoren had onderzocht. Hij is van mening dat zijn overleden moeder niet alleen slachtoffer is geworden van ‘een malafide verslaggever’, maar ook van ‘falende’ BBC-bazen ‘die de andere kant op keken in plaats van lastige vragen te stellen’.

Harry

Zijn jongere broer Harry (36) noemde de kwestie van het bedrog groter dan alleen de BBC. Uiteindelijk was het ‘een cultuur van uitbuiting en onethische praktijken die haar (Diana, red.) het leven kostte’. Harry liet verschillende media weten het onderzoek te zien als een ‘eerste stap naar gerechtigheid en de waarheid’. Maar de prins, die zijn hele leven lang al een moeilijke relatie met de pers heeft, waarschuwde ook dat slechte mediapraktijken nog steeds aan de orde van de dag zijn. ,,Wat me grote zorgen baart, is dat praktijken als deze - en nog veel ergere - tegenwoordig nog steeds wijdverspreid zijn. Toen, en nu, is het groter dan één medium, één omroep of één publicatie.”

Onderzoek

Eerder vandaag meldde de BBC dat uit onderzoek was gebleken dat journalist Martin Bashir van het programma Panorama contact zocht met Lady Diana via haar broer Earl Spencer. Met gefabriceerde bankafschriften wekte hij de indruk dat lakeien werden betaald door de geheime dienst om informatie over zijn zus te verzamelen.

Spencer gaf later aan zonder de valse documenten Bashir nooit toegang te hebben verleend tot Lady Diana. De reporter hield haar vervolgens voor dat ze werd gevolgd en dat mensen uit haar naaste omgeving in het complot zaten. Dankzij deze psychologische druk verleende de moeder van prins William en prins Harry haar medewerking. Het leidde tot een gesprek waarmee ze zich onmogelijk maakte binnen het paleis. Diana sprak over de buitenechtelijke relaties van haarzelf en van haar man Prins Charles.

Volledig scherm Prinses Diana. © EPA