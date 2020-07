William Rutten kreeg toiletbord van arrestatieplek George Michael: ‘Prachtig stukje muziekgeschiedenis’

Fotograaf William Rutten heeft vandaag aan de hand van een aantal foto’s op Instagram verteld hoe hij aan een heel bijzonder toiletbordje is gekomen. Dat verhaal begint op 7 april 1998 in Will Rogers Park in Beverly Hills, waar zanger George Michael bij een openbaar toilet werd gearresteerd.

De zanger liet destijds zijn geslachtsdeel zien aan, zo bleek, een agent in burger. George werd meteen in de boeien geslagen. Hierover schreef hij later de monsterhit Outside, waarin hij de arrestatie op de hak nam. George Michael overleed op 25 december 2016 en toevallig was Rutten rond die tijd in Los Angeles en kon hij het naar eigen zeggen niet laten om ‘het beroemdste toilet van de wereld’ te bezoeken.

,,Bij mijn aankomst was het beroemde herentoiletbordje van de muur gesloopt en stonden er twee Mexicaanse parkopzichters lijm te bevestigen aan een nieuwe moderne versie van het bordje”, begint Rutten zijn verhaal. Hij vroeg hen waar het originele bordje gebleven was en werd verteld dat daar ‘een of andere beroemde zanger ooit was gearresteerd’ en dat de dag ervoor twee mensen waren opgepakt die hadden geprobeerd om het bordje te stelen. ,,Het was ze niet gelukt, maar ze hadden wel de muur beschadigd en om preventief te voorkomen dat weer iemand dat ging proberen, werd het toch al beschadigde bordje vervangen door een nieuw exemplaar dat voor fans niks waard zou zijn.”

Rutten legde de mannen vervolgens uit wie die ‘een of andere zanger’ precies was en dat er door dat toilet een wereldhit was ontstaan. ,,Ben je een fan?, vroeg een van de mannen, en ik beaamde dat ik dat wel was. Hij steekt zijn hand naar mij uit met het originele toiletbordje met de lijmresten en stukken stuc van de muur er nog aan”, zegt Rutten. ,,Zonder dat hij dat beseft gaf hij mij een prachtig stukje muziekgeschiedenis. Was ik ook maar vijf minuutjes later geweest dan was het beroemde bordje waarschijnlijk op de vuilstort beland...”

