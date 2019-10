William Spaaij stopt plots als regisseur van Annie de Musical

Theateralliantie laat in een persbericht weten dat de beslissing in goed overleg is genomen. ,,Tijdens de repetitieperiode heeft William zijn kwaliteiten als regisseur getoond. Helaas stond de complexiteit van het productieproces de volle ontplooiing van zijn talent in de weg.’’

Spaaij, die onder andere te zien was in Was Getekend, Annie M.G. Schmidt, besloot eind vorig jaar een jaar lang van het toneel te verdwijnen. In maart nam hij de regie van de musical Stil in Mij op zich.