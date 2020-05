Willibrord Frequin: Derde editie Beter laat dan nooit in Nederland

De tweede reeks loopt momenteel op RTL 4. Het viertal, begeleid door Katja Schuurman, reisde, nog net voor de coronacrisis, drie weken lang door Cuba, Mexico, Suriname en Brazilië waar uitgebreid carnaval werd gevierd. ,,Dat is best wel raar om terug te zien nu in deze tijd van afstand”, aldus Frequin. ,,Maar we hebben enorm genoten. Ik heb veel gereisd in mijn leven, maar vaak voor werk en met stress. Ik ben bij de martelkamers van Idi Amin geweest, bij de Dwaze Moeder in Argentinië. Nu heb je die ballast niet en dat was fijn. Het hoogtepunt van deze reis was het carnaval in Rio de Janeiro. Ik vier dat normaal gesproken in Den Bosch of Maastricht, maar dit was wel even anders. Een mensenmassa. Overweldigend. Een heel aparte belevenis.”