Winnaar The Voice Senior trekt Jinek uit kijkcijferdip

VIDEO Enschedeër Henny Thijssen wint The Voice Senior

8:11 ENSCHEDE/ HILVERSUM - Enschedeër Henny Thijssen heeft vrijdagavond de finale van The Voice Senior gewonnen. De tekstschrijver was vol ongeloof toen zijn naam werd genoemd tijdens de bekendmaking van de winnaar in de talkshow Jinek op RTL4.