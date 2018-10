Winnie Harlow en Wiz Khalifa zijn een stelletje

Het kersverse stelletje heeft de afgelopen maanden hier en daar wat signalen afgegeven dat ze met elkaar aan het daten waren, maar nu Winnie en Wiz zo intiem zijn gespot, is het volgens de Amerikaanse entertainmentsite duidelijk. De twee zijn écht een stelletje.



Winnie en Wiz, beide gehuld in opvallende outfits, waren naar een honkbalwedstrijd van de LA Lakers tegen The Rockets. Bij het verlaten van het evenement stond er een fotograaf klaar, die de tortelduifjes hand in hand wist vast te leggen.



Amber Rose, de ex-vrouw van Wiz Khalifa, gaf vorige maand al haar zegen aan het paar. Ze liet toen onder meer weten dat ze denkt dat Winnie een ‘fucking lieverd' is.