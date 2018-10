Witte Huis veroordeelt video strippende nep-Melania

T.I. (echte naam Clifford Harris) deelde de minuut durende video met het bijschrift 'Dear 45, I Ain’t Kanye' vrijdag via zijn social media-kanalen nadat zijn collega Kanye (Ye) West een dag eerder Trump bezocht. In de clip, die zijn nieuwe album Dime Trap moet promoten, doet de rapper zich voor als een geheim agent die president Trump ziet vertrekken in zijn helikopter. Vervolgens neemt hij plaats achter het bureau in de Oval Office, waar een dame die Melania nadoet haar groene legerjas (met de opdruk ‘I really don’t care, do u?’) uitdoet en op de desk klimt.