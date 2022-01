Woede over onbetaalde dansers bij halftimeshow Super Bowl

Corona vaagde groot deel inkomsten Nederland­se popmuziek weg

Nederlandse popmuziek heeft door de uitbraak van de coronapandemie veel minder geld opgebracht in het buitenland. Optredens werden na de uitbraak van het longvirus wereldwijd gecanceld. De ‘export’ van Nederlandse pop daalde daardoor in 2020 met ruim twee derde, berekenden onderzoekers in opdracht van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra.

