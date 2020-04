Woensdag extra uitzending Tiger King online

Kat van verslagge­ver ‘kaapt’ item in NOS Journaal

9 april De kat van NOS-verslaggever Sander van Hoorn verraste kijkers van het Achtuurjournaal vanavond met een speciaal optreden in zijn item. Toen de Brussel-correspondent live in gesprek was met presentatrice Annechien Steenhuizen, stootte het beestje nonchalant een kopje van zijn balkon af. ,,Dat is het nadeel hè”, reageerde Van Hoorn stoïcijns.