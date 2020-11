Wolter Kroes maakt feestversie van rapnummer in Ali B. op volle toeren

Na een voorstelronde, waarin beide mannen geraakt waren door elkaars verhaal, gingen ze aan de slag. Kroes maakte zijn eigen versie van het nummer Lekker he en Poke gaf een Caribisch tintje aan het lied Ik heb de hele nacht liggen dromen. Laatstgenoemde bezorgde Kroes een enorme glimlach op zijn gezicht. ,,Dit is gaaf hey! Ik wil gewoon naar Curaçao nu”, reageerde de zanger enthousiast.



Ook Poke ging uit zijn dak toen hij Kroes’ versie van Lekker he hoorde. De rapper danste fanatiek mee en was vol lof over de uitvoering. ,,Dat jij dit zo doet met jouw band, is alleen maar liefde man.” Ook presentator Ali B. was door het dolle heen. ,,Een keer gehoord, twee keer meezingen”, reageerde hij.