Wolter Kroes over ongeluk tijdens repetities Televizier-Gala: ‘Een klep viel naar beneden’

Wolter Kroes, die in het ziekenhuis oranje gips liet aanmeten, zou eigenlijk een gastoptreden verzorgen tijdens het Televizier-Ring Gala. De Viva Hollandia -zanger zou als dragqueen uit een grote cadeaudoos op het podium komen. Eerder deed hij al mee aan de RTL-dragshow Make Up Your Mind als Miss Contessa. Kroes wilde zijn alter ego nieuw leven inblazen, maar vanwege de val ging dat niet door. Juvat Westendorp viel uiteindelijk in voor Kroes.

