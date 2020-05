Woody Allen deelt sneer uit aan acteurs die hem lieten vallen

Allen wordt er door zijn dochter Dylan van beschuldigd dat hij haar op 7-jarige leeftijd heeft misbruikt. Zijn ex Mia Farrow trad in 1992 naar buiten met dit verhaal toen ook bekend werd dat de regisseur een affaire had met haar destijds 21-jarige adoptiedochter Soon-Yi Previn, zijn huidige vrouw. Allen heeft het misbruik altijd ontkend, maar Dylan kreeg bijval van talloze acteurs en actrices en haar broer Ronan, een van de eerste journalisten die over het systematische misbruik door Harvey Weinstein schreef.



De regisseur was verrast dat mensen het verhaal destijds al geloofden. ,,Ik dacht dat mensen het lachwekkende onzin zouden vinden en ik heb het dan ook vanaf dag één niet echt serieus genomen”, zegt Allen. ,,Ik bedoel, het is hetzelfde als worden geconfronteerd met een verhaal dat ik zes mensen heb vermoord met een machinegeweer.”