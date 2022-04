Woordkunstenaar Jan Rot: ‘Het leven klopt van geen kant en daarom is het zo de moeite waard’

Rot, die vandaag op 64-jarige leeftijd overleed, was er de man niet naar om bij de pakken neer te zitten. De tijd die hij nog had, volgens de arts hoogstens een jaar, benutte hij optimaal. Waarbij hij zichzelf, getuige de columns die hij wekelijks ging schrijven voor ons zaterdagmagazine Mezza, soms voorbijliep. Want hoewel hij zich in de beginfase niet zo ziek voelde als hij was, sloeg de vermoeidheid steevast snel toe. De balans tussen werk en gezin was ook in die fase soms lastig te vinden.