‘Worden kandidaten soms gepest en geslagen?’

HONGER

Als er één soort honger is, dan wel die naar duidelijkheid. De reeks in Kroatië had ons kijkers vorig jaar in verwarring gebracht met allerlei eilanden (Afvallerseiland, Tweede Kans-eiland, Kamp Noord, Kamp Zuid en Winnaarseiland) en extra kansen: elke keer weer mocht een kandidaat blijven. Om gek van te worden. Even vreesde ik voor dit jaar hetzelfde. De makers hebben dit jaar de Plunder en de Vrijbrief in het leven geroepen. Met de Plunder kaap je tijdens de Eilandraad een stem of immuniteitsmunt weg bij een ander. Dat kan aardig worden. Met de Vrijbrief heb je de kans om niet definitief naar huis te gaan, maar aan te sluiten bij een ander team. Godzijdank moet dat team bepalen of je daarvoor in aanmerking komt. We zullen zien.

HELD

De exit van Marion Pauw zag je van mijlenver aankomen. Was het niet vandaag, dan volgende week wel. Ze jammerde en jammerde en jammerde. Zat ‘niet lekker in haar vel’. Had ‘geen aansluiting’. Voelde ‘zich totaal niet gezien’. Wat dit laatste betreft denk ik dat het juist het omgekeerde was: de thrillerschrijfster werd wél gezien (koken bleek geen succes) en gehoord (‘Willen jullie bananenthee?’). Helaas voor haar niet op een manier die de groep erg apprecieerde. Toch mis ik deze antiheld nu al: Marion was een kandidaat die meteen het spel begon te spelen. Daar hou ik van. En dan je rugzak vol stoppen met eten (een ananas, cassave en bananen) als je denkt dat je naar Afvallerseiland moet, schitterend!

Volledig scherm Marion Pauw © RTL

HARTZEER

Beetje gemakzuchtig van de makers: de puzzel van 15 (horizontaal, diagonaal en verticaal 3 cijfers neerleggen en op 15 uitkomen). Die kun je gewoon uit je hoofd leren. Dat had Ferry Weertman dan ook gedaan en hij legde de blokken meteen goed neer. Wat je óók kunt onthouden (Ferry en de rest!): dat het puzzel is. Spreek uit: pùzzel en niet: púzel! Er was ook hartzeer bij de kandidaten: Kirsten, Vincent en Dzifa, ze waren na twee dagen al in tranen. Ik vroeg me af: waren ze (misschien buiten de camera’s om) gepest? Bestolen? Geslagen misschien? Nee hoor: de een had niet goed geslapen, de ander een proef verloren. Dat belooft wat voor de komende tijd.

Volledig scherm Kirsten Westrik en Susan Radder © RTL 4