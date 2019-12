Wordt de 24-jarige dochter van Gert Verhulst het nieuwe baasje van Samson?

Goede danser

Viktor liet de laatste tijd echter wat steken vallen. In Ranking The Stars vertelde hij bijvoorbeeld dat hij niet zo dol is op kinderen. ,,Ik vind hen enkel handig omdat ze veel geld opleveren”, lachte hij. Dat was uiteraard een grapje, maar zulke uitspraken zijn not done als je gaat meespelen in het populairste kinderprogramma van Vlaanderen. Bovendien moet de nieuwe Gert kunnen zingen, dansen en acteren. En dat laatste is niet meteen het sterkste punt van Viktor, zoals we konden zien in Dancing With The Stars.



Dan lijkt Marie een meer logische keuze. Zij toonde al aan dat ze haar mannetje kan staan op de dansvloer en deed de afgelopen jaren ook heel veel andere ervaring op. Zo presenteerde ze vorig jaar De Grote Sinterklaasshow mee. Dit jaar werd ze echter vervangen. Komt dat omdat Marie geen tijd had omdat ze druk bezig is met de voorbereidingen van een ander project? En is dat dan de Afscheidsshow van Samson & Gert?