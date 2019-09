‘Wurgcontract bestaat niet, Maastricht was gewoon minder geschikt’

Al op 8 augustus verkleinde Maastricht naar eigen zeggen haar kansen, door geen handtekening te zetten onder de overeenkomst. Die bracht volgens het college van B en W onaanvaardbare risico’s met zich mee. In een geheime, extra raadsvergadering werd de raad geïnformeerd over de beslissing van het college om niet akkoord te gaan met het wensenpakket van de publieke omroep. Enkele dagen eerder had de gemeente al besloten af te zien van een extra verbouwing van het MECC. Die was nodig omdat het plafond niet aan de gewenste hoogte van achttien meter voldeed.

Carte Blanche

Tijdens de raadsvergadering werd afgesproken een dag later bij de NPO een tegenvoorstel in te dienen, samen met het definitieve bidbook. De Maastrichtse wethouder John Aarts van Financiën kon op dat moment niet garanderen dat die stap niet tegen de stad zou werken. Volgens hem stonden in de oorspronkelijke overeenkomst – die niet openbaar wordt gemaakt – zaken die niet eerder aan bod waren geweest en werden veel risico’s afgewenteld op het MECC en de gemeente. De NPO eiste volgens hem carte blanche.

Het heeft er alle schijn van dat in Maastricht op dat moment al grote twijfels waren over het slagen van de missie. Toch besloot de stad door te zetten, op haar eigen voorwaarden. Onduidelijk is in hoeverre deze stap gevolgen heeft gehad voor de definitieve keus voor Rotterdam en of die stad wel de overeenkomst zonder morren heeft getekend. De gemeente Rotterdam en de NPO wilden gisteren niet reageren. De gemeente Maastricht zegt niet te kunnen reageren omdat geheimhouding rust op de overeenkomst.

Minder geschikt

Volgens woordvoerder Babet Verstappen van het Songfestivalcomité was die overeenkomst nog helemaal niet uitgewerkt en ging het, bij de afwijzing, hoofdzakelijk om de locatie. MECC in Maastricht was gewoon minder geschikt dan het uiteindelijk gekozen Ahoy in Rotterdam. ,,De betere geschiktheid van de voorgedragen locatie was het belangrijkste argument.’’



Songfestival-woordvoerder Verstappen benadrukt dat het organiserende comité helemaal niet is toegekomen aan het precies opstellen van een contract met MECC en de gemeente Maastricht, omdat die stap pas gezet wordt als een gaststad gekózen is. In Rotterdam moet dat allemaal dus nog rondkomen. ,,De selectiecommissie is niet toegekomen aan de verdere uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst en de aanvullingen die Maastricht heeft ingebracht.’’



Verstappen neemt afstand van het woord ‘wurgcontract’ dat de Maastrichtse wethouder in de mond heeft genomen maar ontkent niet dat er veel eisen gesteld worden: ,,Het organiseren van het Eurovisie Songfestival is een grote verantwoordelijkheid. De gaststad heeft daarin historisch een cruciale rol. Het past daarom dat er tussen de organiserende omroep en de gaststad gedegen afspraken worden gemaakt.’’



Het was al langer duidelijk dat de internationale organisator EBU (European Broadcasting Union) en de Nederlandse samenwerkende omroepen NPO/NOS/AVROTROS de gaststeden een dik Program van Eisen van 32 pagina’s hebben gestuurd. Daarin wordt ook om een grote bijdrage van de gaststad gevraagd, hoewel die niet gespecificeerd wordt. Eerder is in andere Europese gaststeden zo tussen de 12 miljoen (Lissabon) en 60 miljoen (Baku, Azerbeidzjan) aan het evenement uitgegeven.

Rotterdam

Wethouder Kasmi (D66, toerisme) herkent zich ook niet in verhalen over ‘wurgcontracten’ van de NPO, waarover in Maastricht ophef is ontstaan. ,,Nee, we hebben een contract getekend voor een partnership dat uitgaat van normale verhoudingen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.‘’



Rotterdam heeft zelf de gelegenheid gehad om voorstellen te doen ‘om tot een goede samenwerkingsovereenkomst’ te komen. ,,Die behartigen ook de belangen van Rotterdam en haar partners. Deze overeenkomst hebben we nu.‘’