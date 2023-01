X Factor-zangeres schoolt zich om tot jurist om Simon Cowell aan te pakken: ‘Mijn leven is verwoest’

Zangeres Katie Waissel (36), een van de meest besproken deelnemers uit vijftien seizoenen X Factor in Engeland, heeft zich laten omscholen tot jurist om de makers van de show aan te pakken. Ze stond in de best bekeken reeks van 2010 te boek als ‘meest gehate’ kandidaat en het bedrijf van Simon Cowell zou slecht voor haar hebben gezorgd. ‘Het programma heeft mijn leven verwoest.’

Dat vertelt ze vandaag in gesprek met The Times. Zo’n 14 miljoen kijkers per aflevering zagen volgens Britse media in 2010 hoe Waissel meedeed aan de tv-talentenjacht uit de koker van jurylid Simon Cowell. Een toen nog kakelvers jongensgroepje, One Direction, deed ook een gooi naar de titel, die uiteindelijk naar Matt Cardle ging. De tabloids hadden het echter vooral over Katie, die als zevende eindigde.

Ze werd de ‘meest gehate’ deelnemer genoemd en kreeg naar eigen zeggen bedreigingen met zuuraanvallen en de dood. Na haar deelname had ze last van paniekaanvallen en suïcidale gedachten en ging ze in therapie vanwege een posttraumatisch stresssyndroom, zegt ze.

Het is volgens Waissel de schuld van Syco Entertainment, het bedrijf van Cowell dat X Factor produceerde. Ze is vastbesloten de organisatie voor de rechter te slepen: Syco zou nalatig zijn omgesprongen met de zorgplicht voor kandidaten en zij heeft daardoor schade geleden. De eerste brief naar het bedrijf is al verstuurd, aldus Waissel.

Voor dit soort zaken geldt in Engeland een verjaringstermijn van drie jaar. Ze moet de rechter er dus van overtuigen een uitzondering te maken. Waissel doet dat niet alleen, maar met haar advocaten. Ze volgde volgens lokale media tot nu toe alleen een postdoctorale rechtenstudie en kan formeel ‘slechts’ aan de slag als juridisch assistent.

Volgens Waissel was het systeem gebouwd op machtsongelijkheid. Zelf kreeg ze, in lijn met haar contract, een symbolisch bedrag van 1 pond als vergoeding voor haar deelname aan de liveshows. Het bedrijf van Cowell zou dat jaar bijna 23 miljoen pond winst hebben gemaakt (nu bijna 26 miljoen euro).

‘Dat is manipulatie en dwang in zijn puurste vorm’, zegt ze in de krant. ‘Partij A heeft de macht, partij B is kwetsbaar. Partij A zegt dat dit de grootste kans van je leven is en dat je anders nergens komt. Dit is precies waar het allemaal misging. Ik krijg er kippenvel van.’



Ze deed haar juridische opleiding omdat ze wil weten waar ze het over heeft en niet voor verrassingen wil komen te staan als het een zaak wordt. ‘Zoveel mensen zoals ik zijn ‘gevangen’ en het is niet eerlijk, er was een enorm verschil in macht. Ik wilde gewoon de contracten kunnen begrijpen en mensen ervoor behoeden dat ze in de toekomst worden gemanipuleerd.’

Het bedrijf van Simon Cowell heeft voor zover bekend nog niet gereageerd. Waissel is niet de eerste oud-deelnemer die stelt dat er soms matig voor kandidaten werd gezorgd bij de show, die tussen 2004 en 2018 te zien was. Volgens de makers bestond er juist een heel team dat tijdens en na het programma op talenten lette, aldus The Times.

Waissel beschuldigde een medewerker van de show er eerder nog van haar te hebben aangerand toen ze hem jaren na haar deelname ontmoette in een hotel. De man ontkende dat, maar werkt niet meer bij het bedrijf. Waissel wilde destijds geen formele klacht indienen, schreef Metro UK.

