Xander de Buisonjé: Heerlijk als het niet om mij draait

update/video Filmeditor Van Luijn doodgesla­gen op 'de gevaarlijk­ste plek van Mallorca'

5:43 De 34-jarige Nederlandse toerist die vanochtend overleed nadat hij door vijf jongeren ten oosten van Palma de Mallorca in elkaar werd geslagen, is de Amsterdamse filmmaker Wouter van Luijn. Op twitter betuigen onder anderen actrice Katja Schuurman en presentator Tijl Beckand hun medeleven. De plek waar hij is doodgeslagen staat bekend als de gevaarlijkste plek van Mallorca. Een no go-area.