Xelly deelt naam van zoontje en tortelduifjes Ruud en Olcay in romantisch Rome

Voor visagiste Xelly Cabau van Kasbergen is de geboorte van haar zoon het mooiste dat haar en haar verloofde Beer ooit is overkomen. Het stel gaf hun mannetje de namen Yono Kasper mee. Xelly's zus Yolanthe bezocht haar neefje gisteren al in het ziekenhuis.

Jij bent het mooiste dat ons ooit is overkomen! Yono Kasper Muller Cabau, wij zullen er altijd voor je zijn! 💙 Jij bent ons alles! Een foto die is geplaatst door null (@xellycvk) op 24 Apr 2019 om 6:59 PDT

Vanuit de Italiaanse hoofdstad Rome meldt Olcay Gulsen dat haar kersverse relatie met radiomaker Ruud de Wild wat haar betreft lang mag duren. ,,Het beste moet nog komen”, aldus een smoorverliefd kijkende Olcay.

Tim Douwsma en zijn vriendin Elske werden overspoeld met positieve reacties toen ze gisteren bekendmaakten voor de eerste keer papa en mama te worden.

Presentatrice-actrice Sonja Silva is zielsgelukkig met haar nieuwe haarwerk (linkerfoto). Ze kreeg 4 jaar geleden na haar gastric bypass last van steeds dunner wordende lokken. En dat probleem is nu op kunstmatige wijze met Europees haar opgelost.

Actrice, zangeres en Kruidvatstem Hadewych Minis bedacht vandaag onder een bloesemboom en met een bloemige blouse aan een nieuw woord: blousem.

Gerard Joling heeft een lekker plekje uitgezocht om teksten te leren voor de naderende, ongetwijfeld weer feestelijke Toppersconcerten in de Arena. Geer heeft er weer veel zin in! Of toch niet (zie zijn t-shirt)?

Ex-miss Kim Kötter, de echtgenote van zanger Jaap Reesema, heeft volgens eigen zeggen een gouden fotoshoot gedaan.

Hoera! Superstrot Sharon Doorson blaast vandaag 32 kaarsjes uit.

Rapper Yes-R meldt vanuit een luxe hotel in Noordwijk en gekleed in badjas en op slippers dat hij op korte termijn met nieuwe muziek komt.

Qmusic-dj Wim van Helden wordt deze zomer voor de derde keer vader. De baby wordt in augustus verwacht en wordt het broertje van zijn zoontje en dochtertje.

Zo zelfstandig als ik was alleen, zo afhankelijk ben ik nu van mijn thuis. Ik sta al lang niet meer op de eerste plek. Zij maken dat ik kan doen wat ik doe. 🙏🏻❤️👶🏻👶🏻💙 494 Likes, 46 Comments - Wim van Helden (@wimvanhelden) on Instagram: "Zo zelfstandig als ik was alleen, zo afhankelijk ben ik nu van mijn thuis. Ik sta al lang niet meer..."

Berget Lewis schreeuwt het bijna uit aan de rand van een riant zwembad: ze is weer eens neergestreken op Curaçao.

Kiki, het in juli 2017 geboren dochtertje van Simon en Annemarie Keizer, houdt hun keffertje Kiki bij voorkeur zelf aan het lijntje.