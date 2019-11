Xelly middenin huizencrisis en Annemarie krijgt karatetrap in gezicht

theaterrecensie Onemanshow Gerard Cox druist in tegen modieuze moraliteit

19:40 Natuurlijk zingt Gerard Cox (79) 't is weer voorbij die mooie zomer in zijn solovoorstelling De grote grijze belofte. Het liedje uit 1973 was een hit, maar tevens steen des aanstoots voor menig linkse cabaretier (en dito publiek). ‘Artistieke uitverkoop’ noemde collega Ivo de Wijs het. Het zat Cox nooit lekker en op het podium blikt de Rotterdammer mokkend terug op die jaren, waarin hij als leproos binnen de geëngageerde vaderlandse kleinkunst gold.