Yannick Jozefzoon en Yootha Wong-Loi-Sing in nieuwe BNNVARA-serie

update Pers verontwaar­digd over mediatoe­slag tijdens Lowlands, ook AD accepteert 'charity fee' niet

Het AD is niet van plan te betalen voor de ‘charity fee’ (mediatoeslag) die Lowlands heeft aangekondigd. Mojo vraagt media die zich aanmelden om 10 euro per persoon te betalen in ruil voor toegang tot het festivalterrein. ,,Dat Lowlands vrije nieuwsgaring op deze manier in de weg zit is opmerkelijk”, reageert AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma.