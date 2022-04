Ye zegt optreden op Coachella af wegens ‘mentale problemen’

Ye werd eerder deze maand voor 24 uur van Instagram verbannen. De muzikant kon niets posten, geen reacties achterlaten en ook geen privéberichten sturen nadat hij de regels rond haatzaaien en pestgedrag had overtreden. West gebruikte een racistische term toen hij een bericht plaatste over Trevor Noah. Die had in The Daily Show besproken dat hij het eng vond om te zien hoe West zijn ex-vrouw Kim Kardashian lastig valt op sociale media.

Het populaire muziekfestival Coachella is over minder dan twee weken in het Californische plaatsje Indio. Het optreden van Ye, die zich zou laten vergezellen door Travis Scott, was volgens Page Six één van de hoofdacts. ,,Kanye heeft zijn concert definitief afgezegd’’, zegt een bron dichtbij de zanger tegen Page Six. ,,Hij heeft niet gerepeteerd en ook niks voorbereid.’’