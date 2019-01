Yolanda Hadid is klaar met ingrepen: ‘Dat vergif doodde me bijna’

De moeder van topmodellen Gigi en Bella Hadid deelde vannacht een kiekje op Instagram, waarop ze gehuld is in kanten lingerie en een jasje. ‘55 jaar, ik lach van binnen én van buiten. Eindelijk terug naar 1964', begint ze haar boodschap.



Het is algemeen bekend dat Hadid, die van origine Nederlandse is en uit Papendrecht komt, niet vies is van cosmetische ingrepen. Zo heeft ze haar borsten ooit laten vergroten, liet ze zo nu en dan wat botox spuiten en had ze haarextensions.