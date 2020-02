Yolanthe kruipt over vliegveldvloer en Danielle past trouwjurk niet meer

Gordon door het stof in DWDD om foute grap: ‘Ik wil mijn diepe, diepe excuses aanbieden’

8:15 Gordon is bij een item van De Wereld Draait Door over het toegenomen racisme tegen Chinezen door het coronavirus diep door het stof gegaan. Hij maakte zeven jaar geleden een controversiële grap in Holland’s Got Talent richting een Chinese kandidaat door te vragen: ‘Welk nummer ga je zingen? Nummer 39 met rijst?’ Hij stelde vanavond: ,,Nu realiseer je dat mensen daardoor gekwetst raken.’’