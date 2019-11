Yolanthe laat de leeuw in zich los en Gordon is 147 dagen ‘clean’

Koningin Máxima niet bij concert John Adams, wel bij uitreiking Erasmus­prijs

11:27 Koningin Máxima is vanavond niet aanwezig bij het concert Spot op John Adams in het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam. Máxima is vanmiddag alleen present bij de uitreiking van de Erasmusprijs door koning Willem-Alexander aan de Amerikaanse componist en dirigent.