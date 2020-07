Yolanthe leeft haar droom en Virginia wist Peter Jan Rens uit

Ontdekking: dit is de laatste plek die Van Gogh schilderde

12:03 De plek waar Vincent van Gogh (1853-1890) vlak voor zijn dood zijn laatste meesterwerk Boomwortels maakte, is ontdekt. De locatie ligt in het Franse Auvers-sur-Oise, vlakbij de herberg waar de beroemde schilder destijds verbleef. Volgens het Van Gogh Museum in Amsterdam is het spectaculair dat de grootste boomstronk uit het laatste werk van de schilder nog aanwezig en herkenbaar is.