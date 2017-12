Yolanthe loopt met miniversie van echtgenoot Wesley door Ziggo Dome

17 personen van 2017 'Als ik nu zou sterven, zou ik vredig heen gaan'

7:57 We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen. Vandaag aflevering dertien: André Hazes trad in 2017 definitief in de voetsporen van zijn vader. Maar na een jaar vol successen is Hazes nog niet klaar - nog láng niet. ‘Ik wil dingen doen die nog nooit gedaan zijn.’