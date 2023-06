Yolanthe poseert erop los en zoontje Waylon is een geboren muzikant

Celstraf geëist tegen agent die informatie over Lil Kleine lekte

Tegen de agent die begin vorig jaar informatie doorspeelde over artiest Lil Kleine toen hij in de cel zat, is vier maanden cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk. Ook wordt hij verdacht van verschillende zedenfeiten, hij zou minderjarige meisjes hebben geprobeerd aan te zetten tot ontuchtige handelingen. Verdachte Michael B. (22) was donderdag niet aanwezig in de rechtbank in Amsterdam.