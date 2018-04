Yolanthe showt kittig paaspakje en mama op schoot bij Jan Versteegh

video Deze orkestleider betaalt geen royalty's, zijn artiesten zijn bomen

12:45 Geen gedonder over royalty’s. De artiesten op het album Talking Trees zijn namelijk allen bomen. Componist van de muziek is Bert Barten, die de trillingen uit de bast van beuken en ceders omzet in muziek. ,,Het is free jazz. Je weet vooraf niet hoe die boom gaat klinken.’’