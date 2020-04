Yolanthe snackt zich de crisis door en André censureert zijn hond

Niemand wil meer naar dit Friese festival vanwege de crisis: 'We zijn sowieso al geld kwijt’

11:01 De kaartverkoop van alle festivals en concerten in Nederland is voor een groot deel stil komen te liggen. De organisatie van Dokk’em Open Air, een metalfestival in het Friese Dokkum, weet daarom nu al dat ze nooit voldoende bezoekers zullen trekken om uit de kosten te komen. ,,We roepen het kabinet op om het volledige festivalseizoen af te blazen”, klinkt het. De roep om vroegtijdig in te grijpen in de evenementensector zwelt hiermee nog verder aan.