Yolanthe Sneijder-Cabau in ‘De Jongens tegen de Meisjes’

Vanaf zondag 22 april strijden Yolanthe en Tijl wekelijks met verschillende BN’ers in hun team om wie de beste skills bezit en de meeste kennis over het andere geslacht heeft. Onder leiding van Yolanthe doen onder anderen Nicolette Kluijver, Geraldine Kemper en Marlijn Weerdenburg mee. Tijl krijgt dit seizoen versterking van Leo Alkemade, Tino Martin en Fred van Leer. In deze strijd staat alles in het teken van de vele verschillen tussen mannen en vrouwen. Wie werken het best samen en wie kan het andere geslacht het beste inschatten? Wekelijks wordt gestreden om de winst, en verdient het winnende team waardebonnen voor hun publiek.