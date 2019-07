Yolanthe speelt rol in nieuwe Vegas-show Hans Klok

Nadat ze eerder op het witte doek probeerde door te breken in de Verenigde Staten, gooit Yolanthe Sneijder-Cabau het nu over een andere boeg. De 34-jarige actrice en presentatrice speelt mee in de show van Hans Klok in Las Vegas, zo bevestigt de illusionist in De Telegraaf.