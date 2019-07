Yolanthe werkt aan wintercollectie voor kids na succes bij Hema

Yolanthe kwam begin dit jaar met een nieuwe kledinglijn voor kinderen op de proppen: Bananas and Bananas. Het merk werd in eerste instantie alleen verkocht op de website van Yolanthe, maar al snel sloeg de brunette de handen ineen met de Hema.



Die samenwerking is blijkbaar zo’n groot succes, dat Yolanthe weer druk bezig is met het ontwerpen van nieuwe kinderkleding. ‘We hadden nooit verwacht dat alles online binnen een dag uitverkocht zou zijn! Dank jullie wel voor alle lieve reacties en foto’s’, aldus de vrouw van Wesley Sneijder. Ze vervolgt: ‘Ik krijg heel veel vragen en vooral of er nog nieuwe orders komen. Maar helaas, op is op. Sommige filialen van de Hema hebben nog pakjes hangen. Omdat het allemaal zo positief is ontvangen ben ik nu bezig met een wintercollectie! Die wordt ook zo gaaf!



Wanneer de kinderpakjes in de winkel verschijnen is nog niet duidelijk. Yolanthe belooft haar volgers op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.