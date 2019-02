Youp: de top 2000 van het vaderlandse cabaret

Kijkers Hotter Than My Daughter lovend over Patty Brard

27 februari Het was vanavond de beurt aan Patty Brard om het nieuwe seizoen van Hotter Than My Daughter te openen. En met succes. Op sociale media stromen de complimenten voor de nieuwbakken presentator van het RTL4-programma binnen. ‘ Patty is hiervoor gemaakt!’, reageren meerdere mensen op Twitter.