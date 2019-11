Youp van 't Hek weer naar huis na ziekenhuisopname

Trijntje en Lex Uiting maken indruk met Limburgs duet

14:07 Trijntje Oosterhuis (46) heeft gisteravond in een poppodium in Venlo de handen op elkaar gekregen tijdens haar duet met presentator Lex Uiting (33). De twee hadden voor de gelegenheid een bijzondere versie van Trijntjes hit Wereld Zonder Jou ingestudeerd, namelijk in het Limburgs.