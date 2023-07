YouTube-formatie De bankzitters wil serieuze poging doen om naar songfestival te gaan

De bankzitters bestaan uit YouTubers Milo ter Reegen, Koen van Heest, Robbie van de Graaf, Raoul de Graaf en Matthyas het Lam. Ze geven aan het songfestival al jaren te volgen en een serieuze poging te willen doen om Nederland te gaan vertegenwoordig in Malmö in 2024. Op 13 januari 2024 geven ze een grote show in de Afas in Amsterdam en daar willen ze ook een preview van hun ingezonden nummers laten horen.



De Bankzitters brachten eerder verschillende succesvolle nummers uit, waaronder het nummer Je blik richting mij waarmee ze in 2022 de eerste positie behaalden in de Spotify Charts met ruim 22,8 miljoen streams. Ook stonden ze afgelopen jaar met drie nummers in de Top 2000.



Een selectiecommissie met onder meer Cornald Maas kiest uit alle inzendingen welke act er naar het songfestival gaat. Over andere inzendingen is nog niets bekend.