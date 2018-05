YouTube-ster NikkieTutorials rouwt om overleden broertje

De populaire YouTuber, die Kim Kardashian tot haar clientèle mag rekenen, vertelde vorig jaar zomer openhartig in een van haar video's over Mikai, die een zeldzame vorm van kanker had. Anderhalf jaar eerder was hij nog schoon verklaard. ,,Hij is er zo rustig onder. Hij zegt: Ja, ik heb kanker, maar ik heb het al een keer verslagen, dus dat ga ik gewoon nog een keer doen'', aldus Nikkie. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn.