YouTube verwijdert account Lange Frans na item Lubach

Dansgroep Baba Yega loopt alle talenten­jach­ten af, mét succes

20 oktober Ze zeggen geen woord, maar maken met hun dans indruk op de jury van Holland’s Got Talent. Dansgroep Baba Yega staat binnenkort in de finale van de tv-show, en dat is niet voor het eerst. De gemaskerde dansers wonnen eerder al Belgium’s Got Talent.