YouTuber Dylan Haegens vader geworden van dochtertje Nami

Het meisje werd zaterdagochtend geboren en draagt de naam Nami, wat golf in het Japans betekent. ‘Wauw, we wisten niet dat de liefde zo intens kon zijn’, schrijft het stel op Instagram. Met 2675 gram was ze wat kleiner dan verwacht, maar ze doet het zo ontzettend goed! Wij gaan de komende weken even genieten van deze liefdesbubbel.’

De naam van het meisje heeft een extra bijzondere betekenis voor de kersverse ouders. ‘Toen we elkaar ontmoetten kwamen we erachter dat onze namen een zelfde soort betekenis hadden’, legt het stel uit. ‘Dylan betekent zoon van de zee en Marit dochter van de zee. En nu is onze lieve Nami de golf die wij samen hebben voortgebracht.’

Dylan Haegens vroeg zijn Marit in 2019 ten huwelijk. De twee, die in 2020 hun bruiloft uitstelden vanwege de toen geldende coronaregels, zijn in oktober vorig jaar in het huwelijksbootje gestapt. Tijdens de bruiloft maakte het stel bekend in verwachting te zijn. ,,En het zou ons kind niet zijn als ‘ie niet al een beetje humor zou hebben’’, zei het stel toen. ,,Baby Haegens is uitgerekend op 1 april 2023. Geen grap. Echt waar.’’

