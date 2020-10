YouTuber Kwebbelkop stoot Nikkie de Jager van troon

De 25-jarige Kwebbelkop is er met in acht jaar tijd in geslaagd uit te groeien tot een van ’s werelds bekendste YouTube-sterren, met succes tot ver over de grens. Zo heeft hij inmiddels voet aan de grond weten te krijgen in Amerika en video’s opgenomen met Youtube-grootheden als Pewdiepie (107 miljoen abonnees)en Mr. Beast (45.1 miljoen abonnees) en sterren als Kevin Hart en Zac Efron.