Youtuber Qucee voor de derde keer vader geworden

‘Welkom op de wereld waar we momenteel leven in een onzekere tijd’, schrijft Quentin Correia, zoals hij echt heet, bij de foto van zijn pasgeboren dochter. ‘Maar maak je maar geen zorgen, je hoeft je alleen bezig te houden met alle liefde die je krijgt.’ Eerder kregen zij samen dochter Mikayla en zoon Jeremiah.



Qucee werd bekend door het Youtube-kanaal Supergaande, samen met Nesim Najih, dat ruim 600.000 abonnees heeft. Met dat account sleepte het duo een XITE Award in de wacht. Op zijn persoonlijke kanaal heeft hij ruim 400.000 abonnees.



Ook werd Qucee genomineerd voor een Best Social Award in de categorie Best Personality. Daarin stond hij tussen grote namen als Tim Hofman, Chantal Janzen, Donnie, Bram Krikke en NikkieTutorials.