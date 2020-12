Youtuber Teske de Schepper wordt moeder

uit & thuis Een kijkje in de sombere ziel van Teske de Schepper: ‘Ik was niet mijn leukste versie’

27 februari Teske de Schepper is eerlijk over haar somberheid in haar boek Nachtvlinder dat deze week is uitgekomen. De vlogster duikt van online naar papier. ,,Het is alsof er een muur afbrokkelt'', merkt ze op. ,,Ik was niet mijn leukste versie.''