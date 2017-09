YouTubers slaan handen ineen voor slachtoffers orkaan Irma

,,De opnames gaan boven verwachting goed'', zegt woordvoerder Jarno Kortekaas tegen deze krant terwijl de opnames van het nummer volop aan de gang zijn in een studio in Amsterdam. ,,We wisten niet van te voren hoe de zangkwaliteiten van de YouTubers waren'', gaat Jarno verder, maar hij is erg tevreden.

Volgens Jarno zijn er vandaag een stuk of twintig YouTubers aan de slag gegaan voor het nummer. Hij zegt dat er een intieme sfeer hangt. ,,Het is zo bijzonder en leuk dat iedereen bij elkaar is voor een goed doel.''

Gevoelig

Het nummer, Ik geef om jou, dat is gecomponeerd door Martijn Schimmer en geïnitieerd door Bas van Teylingen noemt Kortekaas een warm en gevoelig lied. Jarno vertelt dat Van Teylingen op dit idee is gekomen, omdat hij zich hard maakt voor positieve dingen op YouTube. ,,Dit nummer brengt een mooie boodschap en is daarom een goed voorbeeld'', aldus Jarno.