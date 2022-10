Yvon Jaspers eindelijk met haar Pieter in beeld

In een video op de Facebookpagina van het NPO-programma Onze boerderij is te zien hoe Yvon en Pieter samen de handen uit de mouwen steken. Ze stoppen zaadjes in kleine bakjes. ,,We gaan er niet rijk van worden’', concludeert Pieter over het ‘boeren’. ,,Wel zo gelukkig’', vindt Yvon. ,,Ik denk dat ik hier bij vlagen intens gelukkig ben. En dat al die boeren dat ook hebben. Dat er dagen bij zitten dat je intens gelukkig bent met waar je bent en wat je doet, en dat je het ervoor over hebt om die andere dagen daarvoor te bikkelen.’'

Het stel is het erover eens dat ze de boerderij sowieso een jaar willen aanhouden. ,,We hebben geen keuze’', vindt Pieter.

Yvons agrarische hart klopte jaren geleden al harder bij het idee van een eigen boerderij. ,,Een jaar of vijf geleden kreeg ik mijn eigen jerseykoetje Suus. Zij woont bij Gijsbert, mijn buurboer. Ze leeft in zijn biologische kudde en zorgt voor de lekkerste romige melk. Ik heb Gijsbert gevraagd of ik voor een jaar een stukje van zijn land mag gebruiken. Na een paar jaar goed nadenken stemde hij enthousiast in’', zei de Boer zoekt vrouw-presentatrice er eerder over. Haar boerengilde helpt met de akkerbouw, de verzorging van de dieren en heeft ook een adviserende rol. ,,Ik vrees dat ze me ook vaak uit zullen lachen als ik weer eens iets zeer onverstandigs gedaan heb.’'

Yvon (49) en de zes jaar oudere Pieter van Beukering kregen een relatie toen zij 28 jaar was. De twee werden aan elkaar gekoppeld door een vriend. In 2005 trouwden ze, in datzelfde jaar werd dochter Keesje geboren. Broertje Tijl is 2 jaar jonger. Sinds afgelopen zomer is Pieter hoogleraar in de milieueconomie. ‘Toen wij verliefd werden, waren onze werelden het tegenovergestelde. Pieter in de wetenschap, ik in de kinder-tv. Nu, 22 jaar later, gaat ons leven over precies hetzelfde. En is het actueler dan ooit. Ik ben getrouwd met een professor! En zo waanzinnig trots! I love you Pie!’, schreef Yvon bij een foto van haar gezin.

