Yvon Jaspers en Bertie Steur gaan weer samen roadtrippen voor tv-programma

Dit seizoen is er dus weer een glansrol weggelegd in het programma voor de Zeeuwse boerin Bertie, ook Statenlid voor die provincie. Veehouder Jouke en zijn vriendin Karlijn stappen in om af te reizen naar schiereiland Jersey, waar ze op zoek gaan naar de oorsprong van zijn Jersey koeien. Maud en Evert - die boer met die mooie knotsen van handen, zoals Maud ze noemde - maken kennis met Nederlander Klaas in Engeland. Hij houdt net als Evert koeien. Boerin Janine - die elke dag honderden schapen in bedwang houdt - en haar vriend Sander ontmoeten Yvon op de markt in hartje London.

,,Het is een groot avontuur om met onze Boer zoekt vrouw-stellen de grens over te gaan. Voor een aantal van hen is het een totaal nieuwe ervaring. Het boerenleven is in de landen om ons heen vaak volledig anders dan hier. De mentaliteit, de regelgeving, het klimaat", zegt Jaspers in een persbericht. ,,Maar ook zagen we hoe de Fransen en de Engelsen omgaan met hun boeren. Er zijn bijzondere vriendschappen ontstaan en er is zoveel geleerd. Ik hoop dat de kijkers door de ogen van onze boeren meegenieten van deze schitterende roadtrip.”