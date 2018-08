Yvon Jaspers: Liefdeszoektocht nieuwe boeren 'zwoel en verrassend'

Na de voorstelronde in mei, die ruim drie miljoen kijkers trok, zijn de tien al maanden en in het diepste geheim gevolgd door presentatrice Yvon Jaspers en haar team. ,,We zijn de hele zomer al op pad'', vertelde Jaspers vandaag in een korte aankondiging van de eerste aflevering. Daarin is te zien dat ook haar onafscheidelijke labradoedel Tommy weer kwispelt van plezier. Yvon, over haar 'koppelwerk': ,,Langs al die boeren die de ware liefde zoeken. Het was natuurlijk zwoel, het was zinderend, het was prachtig. Af en toe ook aangrijpend, ontroerend, verrassend en soms een beetje onbegrijpelijk.''