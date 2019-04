Yvon Jaspers mag blijven ‘schnabbelen’

De programma’s worden redactioneel onafhankelijk gemaakt, stelt het Commissariaat voor de Media vandaag. Er is geen sprake van overtreding van de regels rondom (sluik)reclame, sponsoring en het dienstbaarheidsverbod. ,,Deze conclusie is getrokken na een uitvoerige analyse van onder meer de contracten en andere afspraken tussen de betrokken omroep, de producent, de presentatrice en het bedrijf ForFarmers.”

Buitengewoon

Peter Kuipers, directievoorzitter van omroep KRO-NCRV, is blij met de uitkomst: ,,Wij wisten al dat Yvon en de redacties de programma’s maken in onafhankelijkheid, zonder enige redactionele bemoeienis van buitenaf, reclame of sponsoring. Een duidelijke uitspraak van het Commissariaat! Yvon is een buitengewoon bevlogen en integere programmamaker met wie wij de komende jaren prachtige programma’s blijven maken over het boerenleven.”

Wel heeft de omroep na kritiek van het Commissariaat de beoordelingsprocedure van nevenfuncties aangescherpt. ,,KRO-NCRV is onvoldoende zorgvuldig geweest bij het beoordelen van de nevenfunctie van Yvon Jaspers. Daarnaast is niet transparant op grond van welke overwegingen KRO-NCRV deze nevenfunctie heeft goedgekeurd. Gezien de raakvlakken van de nevenfunctie met de programma’s die door Yvon Jaspers worden gepresenteerd, was er alle reden om hier zorgvuldig op toe te zien”, oordeelt het Commissariaat. ,,KRO-NCRV maakt zichzelf en haar medewerkers hierdoor kwetsbaar voor mogelijke belangenverstrengeling en vergroot het risico op dienstbaarheid.”

Schnabbelen

Presentatoren van de publieke omroep mogen schnabbelen, zolang het niet leidt tot belangenverstrengeling of dienstbaarheid. Het is niet duidelijk hoeveel geld Jaspers voor haar werkzaamheden voor ForFarmers krijgt, zelf spreekt ze over ‘fijn geld’. Het is niet de eerste maal dat de presentatrice van Boer zoekt Vrouw onder vuur ligt vanwege mogelijke belangenverstrengeling. BNN-VARA kreeg in 2011 een boete van 50.000 euro voor het uitbundig aanprijzen van het boerenservies van Yvon Jaspers.