Yvon zocht contact met familie Faber na Pauw

Kijkers vonden dat Yvon een slachtofferrol aannam en dat het zeer ongepast was omdat de mannen waren aangeschoven om over het verlies en de nasleep van de moord op de 25-jarige Anne in 2017 te praten. Hoewel Hans, de oom van Anne, toegeeft dat het "geen handig optreden" was van de presentatrice, zegt hij dat ze er verder geen last van hebben gehad. "Een paar dagen later hebben we nog wel een mailtje van haar gekregen waarin ze haar excuses maakte", zegt hij in een interview met Villamedia.