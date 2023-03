Yvonne Coldeweijer pakt met spionnenleger hoofdrol in opsporingsshow Hunted Vips

Nadat kandidaten Dilan Yurkadul en Guido Spek in de vorige aflevering de hunters op het verkeerde been probeerden te zetten, had het team onder leiding van voormalig toprechercheur Marcel van der Ven het nu extra op de twee acteurs gemunt. De twee vrienden hadden een foto laten maken en door omstanders op social media laten plaatsen. Daarbij werd echter een andere locatie aangegeven dan waar ze daadwerkelijk waren. Maar dit plannetje ontplofte vervolgens in hun eigen gezicht.



De hunters gingen namelijk langs bij de omstanders en kwamen er al snel achter in de maling te zijn genomen. Daarbij wisten ze nu ook waar Yurkadul en Spek zich wel ongeveer bevonden, maar dat was nog niet genoeg. Nadat juicekoningin Yvonne Coldeweijer zich eerder al met het verloop van het programma had bemoeid, werd besloten haar hulp en dus dat van haar spionnenleger in te roepen voor deze twee voortvluchtigen.

Patty Brard

Na een bezoek van de hunters plaatste Coldeweijer op haar juicekanaal een oproep om uit te kijken naar Yurkadul en Spek. Met succes: al snel stroomden de tips binnen over het tweetal. Die kwamen daar zelf ook achter na een belletje met helper en goede vriendin Patty Brard. Zij kon echter niet veel voor hen betekenen, want door het spionnenleger waren tijdens dat telefoontje met de showbizzdiva juist enkele hunters op bezoek.



In paniek verplaatsten Yurkadul en Spek zich snel om uiteindelijk in een Fries restaurant uit te komen. Daar waanden ze zich veilig en gingen ze in op een aanbod van een personeelslid om bij een maatje in Exmorra de nacht door te brengen. Wat ze niet wisten, is dat een van de personeelsleden dit enthousiast deelde in een groepsapp. En van daaruit werd het weer getipt aan Coldeweijer, die de locatie doorgaf aan de hunters.



Na het in- en uitschakelen van de vliegtuigstand van een mobiele telefoon van een van de helpers, wisten de hunters ook het exacte adres te achterhalen. Yurkadul en Spek waren vervolgens kansloos tegen de twee arrestatieteams die ze bij de voor- en achterdeur stonden op te wachten. Gepakt met hulp van de vrees van vele BN’ers: Yvonne Coldeweijer.

De aflevering werd bekeken door 757.000 mensen, goed voor een dertiende plek op de lijst van best bekeken programma's maandag.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: